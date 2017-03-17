Нафта готується завершити тиждень невеликим зростанням

Ціни на нафту малорухливі вранці в п'ятницю, у фокусі інвесторів – ефективність пакту ОПЕК+ в боротьбі з перенасиченням світового ринку.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,04 відсотка до $51,76 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,83 за барель, що на 0,16 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

ОПЕК і одинадцять держав, що не входять в нафтокартель, включаючи Росію, в грудні 2016 року домовилися знизити виробництво нафти протягом першого півріччя сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу.

Таким чином нафтовидобувачі сподіваються стабілізувати ціни на сировину і знизити надлишок пропозиції на ринку.

Але незважаючи на зниження виробництва ОПЕК+, запаси нафти, в тому числі в США продовжують зростати, стримуючи ралі на нафтовому ринку. Це призвело до обвалу нафтових котирувань минулого тижня.

"Міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха, як і раніше, турбує високий рівень світових запасів (нафти)", – сказали аналітики ANZ. – У той же час він (аль-Фаліх) підкреслив, що ринок рухається в правильному напрямку, а фундаментальні показники покращилися".

Якщо запаси нафти будуть залишатися високими, організація найбільших нафтоекспортерів може продовжити дію угоди, сказав аль-Фаліх у четвер.

"Було багато розмов про дотримання пакту ОПЕК і державами, що не входять в картель, але якщо копнути глибше, то стане очевидно, що сумлінно свої зобов'язання виконує тільки Саудівська Аравія", – сказав Джеффрі Хеллі з OANDA.

У той же час прихильність щодо дотримання пакту інших членів клубу, як і раніше, викликає питання. Зокрема, експорт нафти з Іраку в середньому становив 3,25 мільйона барелів на добу в перші два тижні березня, що трохи нижче показника лютого в 3,27 мільйона барелів на добу.

Ще одним сигналом, що вказує на недостатню ефективність угоди ОПЕК+, стало збільшення поставок нафти в Азії, які зросли на 3 відсотки з моменту оголошення угоди в грудні.