У США впав попит на вугілля: газ вперше випередив його як паливо для електростанцій

Обсяг виробництва електроенергії з природного газу в США в 2016 році вперше випередив обсяг виробництва електроенергії з вугілля.

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Про це йдеться в повідомленні Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає RNS.

МЕА зазначає, що попит на вугілля в 2016 впав у всьому світі, але падіння було особливо значним у США, де попит знизився на 11%.

Агентство також вказує, що у 2016 року відновлювані джерела енергії (включаючи гідроенергетику) забезпечили більше половини світового попиту на електроенергію, причому гідроенергетика становила половину цієї частки.

Сумарне збільшення ядерної потужності в світі минулого року було найвищим з 1993 року, йдеться в повідомленні МЕА.