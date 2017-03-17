"Нафтогаз" розпочав відбір імпортерів для закупівлі газу за $300 мільйонів кредиту від ЄБРР

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" оголосив про початок процедури передкваліфікаційного відбору потенційних компаній-імпортерів природного газу в Україну для подальшого проведення тендеру на закупівлю палива, яке буде використано в опалювальному сезоні 2017-2018 років, за кредитні кошти ЄБРР розміром 300 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, процедури закупівлі природного газу будуть проведені в період з 15 травня 2017 року по 20 січня 2018 року.

Читайте такожЄБРР профінансує кліматичні проекти українського бізнесу на 1 мільйон євро

"Проект має загальну орієнтовну вартість до 300 мільйонів доларів і передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через з'єднувальні трубопроводи з Європейським Союзом", - повідомили в прес-службі, додавши, що третій попередній кваліфікаційний відбір компаній почнеться в першому кварталі 2017 року.

Також за даними прес-служби, цей тендер планується провести для закупівлі газу на потреби наступного опалювального сезону (2017-2018 років).

"Документи попереднього відбору повинні бути підготовлені і направлені до 18 квітня 2017 року. З метою максимізації кількості допущених до процедур закупівлі учасників по цій позиці, незважаючи на вищевказану дату, процедура відбору буде залишатися відкритою для нових учасників протягом терміну дії позики", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній. В кінці травня 2016 року держхолдинг виплатив останній транш по кредиту разом з відсотками за відновлюваної кредитної лінії ЄБРР. Для проходження опалювального сезону 2016-2017 років "Нафтогаз" також брав кредит у ЄБРР в розмірі 300 мільйонів доларів.

Для фінансування імпортних закупівель газу держхолдинг також використовує інструмент кредитних гарантій від Світового банку і фінансової установи уряду США – організації OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

У 2016 році "Нафтогаз" імпортував з європейського ринку 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 1 мільярдів кубометрів (11%) менше, ніж у попередньому році.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.