У НКРЕКП підрахували, у скільки обійдеться збільшення частки поновлюваних джерел енергії

Сума необхідних інвестицій для збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі виробництва електроенергії з 6 до 11%, що передбачено національним планом дій з розвитку альтернативної енергетики, сягає 3 мільярдів євро.

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Про це під час "круглого столу" проблеми розвитку альтернативної енергетики заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк.

"Для того, щоб виконати національний план дій у сфері відновлюваних джерел енергії, необхідно додатково інвестувати 3 мільярда євро, що дозволить зробити тільки 5,5 мільярда кВт-год", - сказав Вовк, додавши, що щорічний розмір інвестицій при нинішніх тарифах буде становити 700 мільйонів євро.

"Виконуючи цей план (збільшення частки альтернативної енергетики з 6 до 11% у загальному балансі - УНІАН), ми отримуємо зростання ціни на електроенергію плюс 12%. А при збільшенні частки поновлюваних джерел до 20% - ціна виросте на 27%", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна прийняла національний план дій, згідно з яким передбачається збільшення частки альтернативної енергетики в загальному енергобалансі з нинішніх 6,6% до 11% (з урахуванням великих ГЕС).