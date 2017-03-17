В "Укренерго" повідомили, на скільки вистачить запасів антрациту на складах ТЕС

Державна компанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми країни, поліпшила прогноз щодо забезпечення теплоелектростанцій дефіцитним вугілля антрацитної групи, заявивши, що ТЕС забезпечені цим видом палива на час роботи від 28 до 60 днів. Про це у своєму відеозверненні на сторінці в соцмережі Facebook сказав в. о. голови компанії Всеволод Ковальчук.

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"Залишки палива на електростанціях, які працюють на антрациті, складають від 28 до 60 днів. Це той період, який країна може пройти без серйозних проблем у нашій електроенергетичній системі, що значно більше тих прогнозів, які були раніше", - сказав він, додавши, що раніше прогнозувалося можливе виснаження або нестача палива вже до кінця березня.

Також Ковальчук заявив, що генеруючі компанії - оператори ТЕС мають негайно перейти до процесу укладання контрактів на імпорт антрациту в Україну.

"Додатковий фінансовий ресурс, який має теплова генерація за час роботи в останній місяць, дозволяє почати цей процес (укладання контрактів на імпорт вугілля в Україну – УНІАН) і він повинен розпочатися негайно... Країна повинна до травня місяця бути забезпечена паливом", - сказав глава "Укренерго".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО та деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля антрацитної групи поставлявся на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. Після цього, 15 лютого Кабмін вжив надзвичайних заходів у сфері електроенергетики, які дозволили скоротити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ і не допустити проблем з енергопостачанням.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін ввів порядок переміщення товарів через лінію розмежування. 15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО, в тому числі і вугілля.

16 березня міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що потреба України в антрациті до кінця 2017 року становить 4,2 мільйона тонн. При цьому, за даними "Укренерго", станом на 15 березня 2017 року запаси антрациту на складах ТЕС становили 722,4 тисячі тонн.