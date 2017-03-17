"Нафтогаз" звільнив голову "Укртрансгазу"
"Нафтогаз" оголосив про пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу".
Правління національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" проголосувало за відставку голови дочірньої компанії "Укртрансгаз", оператора газотранспортної системи країни, Ігоря Прокопіва. Про це повідомляє прес-служба компанії.
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"Правління "Нафтогазу України" за погодженням з наглядовою радою проголосувало за відставку президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби, "Нафтогаз" оголосив про пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу".
"Обов'язки президента "Укртрансгазу" тимчасово виконує перший віце-президент компанії Мирослав Химко", - йдеться в повідомленні.
Прокопів обіймав посаду голови газотранспортної компанії "Укртрансгаз" із серпня 2014 року.
"Укртрансгаз" без перешкод і надалі забезпечуватиме надійне постачання газу українським і європейським споживачам", - додали в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, восени 2016 року між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виникли розбіжності з приводу проведення тендеру на будівництво "Укртрансгазом" компресорних станцій на півдні України. В результаті материнський холдинг не погодив закупівлю, аргументувавши це тим, що такі перекачувальні потужності будуть не потрібні на півдні України в результаті будівництва газопроводу "Південний потік".
На початку лютого 2017 року у ЗМІ було опубліковано інтерв'ю голови "Укртрансгазу" Прокопіва, в якому повідомлялося, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виносив на розгляд наглядової ради холдингу питання про відсторонення Прокопіва на час проведення перевірки в "Укртрансгазі". За словами Прокопіва, ця ініціатива не знайшла підтримки серед членів наглядової ради.
10 лютого Коболєв заявив, що внутрішній аудит холдингу виявив у системі "Укртраснгазу" підозрілі угоди за 2016 рік на суму 1,5 млрд грн.
17 лютого правління "Нафтогазу" за погодженням з наглядовою радою прийняло рішення про тимчасове відсторонення Прокопіва від посади.