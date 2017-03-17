"Нафтогаз" звільнив голову "Укртрансгазу"

Правління національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" проголосувало за відставку голови дочірньої компанії "Укртрансгаз", оператора газотранспортної системи країни, Ігоря Прокопіва. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Правління "Нафтогазу України" за погодженням з наглядовою радою проголосувало за відставку президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, "Нафтогаз" оголосив про пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу".

"Обов'язки президента "Укртрансгазу" тимчасово виконує перший віце-президент компанії Мирослав Химко", - йдеться в повідомленні.

Прокопів обіймав посаду голови газотранспортної компанії "Укртрансгаз" із серпня 2014 року.

"Укртрансгаз" без перешкод і надалі забезпечуватиме надійне постачання газу українським і європейським споживачам", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, восени 2016 року між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виникли розбіжності з приводу проведення тендеру на будівництво "Укртрансгазом" компресорних станцій на півдні України. В результаті материнський холдинг не погодив закупівлю, аргументувавши це тим, що такі перекачувальні потужності будуть не потрібні на півдні України в результаті будівництва газопроводу "Південний потік".

На початку лютого 2017 року у ЗМІ було опубліковано інтерв'ю голови "Укртрансгазу" Прокопіва, в якому повідомлялося, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виносив на розгляд наглядової ради холдингу питання про відсторонення Прокопіва на час проведення перевірки в "Укртрансгазі". За словами Прокопіва, ця ініціатива не знайшла підтримки серед членів наглядової ради.

10 лютого Коболєв заявив, що внутрішній аудит холдингу виявив у системі "Укртраснгазу" підозрілі угоди за 2016 рік на суму 1,5 млрд грн.

17 лютого правління "Нафтогазу" за погодженням з наглядовою радою прийняло рішення про тимчасове відсторонення Прокопіва від посади.