"Енергоатом" вивчає можливість заміни діючих енергоблоків АЕС на малі модульні реактори в майбутньому

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» вивчає можливість заміни діючих енергоблоків АЕС потужністю 440 або 1000 МВт, після виведення їх з експлуатації в майбутньому, на малі модульні реактори потужністю по 150 або 300 МВт.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор підрозділу компанії «Науково-технічний центр» Микола Власенко.

«Ми зараз почали вивчати тему малих модульних реакторів, і торік вступили до клубу користувачів цих реакторів. Це абсолютно нові технології», - сказав він, додавши, що малі реактори розглядаються «Енергоатомом» як можлива заміна атомних реакторів потужністю 440 або 1000 МВт, які на сьогодні експлуатуються компанією і які доведеться виводити з експлуатації в майбутньому.

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«У 2031 році ми повинні будемо повністю зупинити перший енергоблок Рівненської АЕС, у 2032 році – другий, а потім перший блок і другий блоки на Южно-Українській станції... Це вже без продовження», - зазначив Власенко.

За його словами, «Енергоатом» опрацьовує варіант використання малих реакторів компанії Holtec, яка планує вже у 2022-2024 роках отримати перші промислові зразки такого обладнання, а також сертифікат на право розповсюдження цієї технології в третіх країнах.

«Ці реактори працюють до 100 років, тому, як майбутнє заміщення виведених з експлуатації блоків, ми плануємо застосовувати цю технологію», - сказав Власенко.

Також він відзначив високий рівень маневреності цих реакторів, який необхідний для балансування об'єднаної енергосистеми.

«Ці реактори працюють у режимі маневрування 100/20/100 МВт. Розвантаження йде 40% на годину», - сказав Власенко.

Він додав, що на сьогодні для балансування потужності у компанії є два блоки Рівненської АЕС, де можна відключати і включати 4 турбіни, а також проводяться випробування у межах режимів маневрування 100/75/100 МВт на другому блоці Хмельницької АЕС.

«Цикл будівництва малих модульних реакторів - 5 років. Потужність - від 30 до 300 МВт... У Holtec реактори по 150 МВт. Ці реактори можна встановлювати на території вже діючих АЕС», - зазначив представник «Енергоатому».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2017 року атомна генерація виробила рекордну кількість електроенергії за останні 13 років – 302,9 млн кВт-год. За словами міністра енергетики Ігоря Насалика, внесок атомної генерації в загальний баланс виробництва електроенергії в березні 2017 року становитиме 59%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.