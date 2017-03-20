Нафта дешевшає на даних про зростання кількості бурових установок у США

Світові ціни на нафту знижуються на тлі опублікованих у п'ятницю даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок в країні, повідомляє Прайм.

"Станом на 06:55 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,60% - до 51,45 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,75% - до 48,94 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними Baker Hughes, за підсумками робочого тижня, що завершився 17 березня, кількість бурових установок у США зросла на 21 штуку, або на 2,73%, до 789 одиниць. У річному вираженні число бурових установок у США зросла на 313 штук, або на 65,8%. Кількість нафтових бурових установок зросла на 14 штук, або на 2,27% - до 631 одиниці, газових - на 6, або на 3,97%, до 157.

"Ніхто не очікував, що видобуток сланцевої нафти в США виросте так сильно і так швидко", - наводить газета The Wall Street Journal думку директора Commtrendz Risk Management Гнанасекара Тіагараяна (Gnanasekar Thiagarajan).

Дещо стримують зниження котирувань зроблені в п'ятницю заяви міністра енергетики РФ Олександра Новака про те, що Росія станом на середину березня скоротила видобуток нафти на 160 тисяч барелів на добу, а до кінця квітня сподівається вийти на запланований рівень скорочення в 300 тисяч барелів на добу і дотримуватися його в травні і червні.