В українських сховищах залишилося 8,1 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 11 по 18 березня скоротилися на 0,7%, або на 55 мільйонів кубометрів, - до 8,137 мільярда кубометрів з 8,192 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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За даними компанії, 18 березня зі сховищ відібрано 7,5 мільйона кубометрів газу. Закачування газу не здійснювалася.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів.

13 березня "Укртрансгаз" повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування в режимі 4,5 мільйона кубометрів на добу.