Мінінфраструктури затвердило тариф для транзиту нафти з Одеси до кордону з Білоруссю
Раніше повідомлялося, що Білорусь буде імпортувати нафту з Ірану через територію України на фоні розбіжностей з Росією щодо боргів Білорусі за газ.
Міністерство інфраструктури України затвердило залізничний тариф у розмірі 11,88 дол. за тонну для перевезення нафти в режимі транзиту зі станції «Одеса-Пересип» до станції «Бережесть», яка знаходиться біля кордону з Білоруссю.
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Про це йдеться в наказі міністерства №60 від 17 лютого 2017 року, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».
«Затвердити тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України, встановивши тарифну ставку в розмірі 11,88 дол. США за перевезення 1 тонни нафти сирої у вагонах парку «Укрзалізниці» за напрямком «Одеса-Пересип» - «Бережесть», - йдеться в тексті документа.
Також наголошується, що цей наказ набирає чинності з дня його опублікування і діє до 30 червня 2017 року.
Раніше повідомлялося, що Білорусь буде імпортувати нафту з Ірану через територію України на фоні розбіжностей з Росією щодо боргів Білорусі за газ.
За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, нафта буде поставлятися танкерами до Одеси, а вже звідти - перевозитися залізничним транспортом в напрямку Мозирського НПЗ (Білорусь).