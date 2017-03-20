Мінінфраструктури затвердило тариф для транзиту нафти з Одеси до кордону з Білоруссю

Міністерство інфраструктури України затвердило залізничний тариф у розмірі 11,88 дол. за тонну для перевезення нафти в режимі транзиту зі станції «Одеса-Пересип» до станції «Бережесть», яка знаходиться біля кордону з Білоруссю.

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Про це йдеться в наказі міністерства №60 від 17 лютого 2017 року, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

«Затвердити тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України, встановивши тарифну ставку в розмірі 11,88 дол. США за перевезення 1 тонни нафти сирої у вагонах парку «Укрзалізниці» за напрямком «Одеса-Пересип» - «Бережесть», - йдеться в тексті документа.

Також наголошується, що цей наказ набирає чинності з дня його опублікування і діє до 30 червня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Білорусь буде імпортувати нафту з Ірану через територію України на фоні розбіжностей з Росією щодо боргів Білорусі за газ.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, нафта буде поставлятися танкерами до Одеси, а вже звідти - перевозитися залізничним транспортом в напрямку Мозирського НПЗ (Білорусь).