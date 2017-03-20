Рівненська АЕС готує третій блок до продовження терміну експлуатації

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", готує третій блок до продовження терміну експлуатації, який закінчується в грудні 2017 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Ключовим завданням поточного року для рівненських атомників є продовження терміну експлуатації енергоблоку №3, проектний термін якого закінчується в грудні... У відповідності з план-графіком заходів "Програми підготовки блоку №3 до продовження терміну експлуатації" необхідно виконати 129 заходів", - повідомили в прес-службі, додавши, що на сьогоднішній день вже виконано 100 пунктів, а інші перебувають на різних стадіях виконання.

За інформацією прес-служби, для подальшої роботи енергоблоку необхідно окремо виконати ще 43 заходи в рамках "Комплексної програми підвищення безпеки діючих АЕС України" і 10 заходів інжинірингового характеру.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Енергоатом" вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому. У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У середині вересня 2016 року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а на початку жовтня - другого енергоблоку цієї станції, до 19 лютого 2026 року.

З 11 по 23 березня 2017 року енергоблок №3 Рівненської АЕС був відключений від енергомережі для проведення поточного ремонту, який передбачає усунення межконтурной нещільності парогенераторів.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.