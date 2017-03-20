В Україні знову підвищать оптову ціну на електроенергію замість обіцяного зниження

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує скасувати заплановане зниження на 5,8% з 1 квітня 2017 року оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію і збільшення її на 1%. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Читайте такожЕлектростанціям можуть дозволити експорт енергії за собівартістю

"В існуючих умовах, в тому числі через блокаду, змушені повідомити про скасування раніше запланованого рішення про зниження оптово-ринкової ціни з 1 квітня 2017 року", - повідомив глава Нацкомісії.

Також він заявив про необхідність підвищення оптово-ринкової ціни на 1% у порівнянні з тим значенням ОРЦ, яка набирає чинності з 1 квітня 2017 року для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року НКРЭКУ знизила прогнозовану ОРЦ на 2017 рік на 15,2%, до 1285 гривень за 1 МВт-год. Також комісія прийняла рішення про повторне зниження ціни з 1 квітня 2017 року на 5,8%, до 1264 гривень за 1 МВт-год.

Наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. 15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію розмежування у зоні АТО.

1 березня 2017 року Вовк заявив, що на тлі блокади зони АТО Нацкомісія розгляне питання про перенесення зниження ОРЦ, яке було заплановане з 1 квітня 2017 року, на пізніший термін.