У Нацкомісії розповіли, скільки вугілля потрібно буде імпортувати цього року
Україна до кінця поточного року повинна імпортувати 5,6 мільйона тонн вугілля.
Україна сьогодні переживає дефіцит енергетичного вугілля, який необхідний для виробництва електроенергії на теплоелектростанціях, і в зв'язку з цим повинна до кінця року імпортувати 5,6 мільйона тонн цього палива.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк, посилаючись на Прогнозний баланс вугілля, який був раніше складений Міністерством енергетики та вугільної промисловості.
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"Баланс вугілля, затверджений 3 березня Міністерством енергетики та вугільної промисловості ще до рішення РНБО 15 березня 2017 року, прямо передбачає імпорт 5,6 мільйона тонн вугілля цього року", - повідомив Вовк.
Також він додав, що такий прогноз Міненерговугілля підтверджує дефіцит вугілля, навіть після оптимізації структури споживання (скорочення споживання дефіцитного антрациту - УНІАН), а, отже, необхідність зростання видобутку в Україні і покупки цього енергоресурсу за кордоном.
"Безсумнівним на сьогодні є дефіцит вугілля і його потреба купувати за кордоном з ціною до 100 доларів за тонну, а ще більш актуально – це доведення власного видобутку до рівня потреб країни", - зазначив глава НКРЭКУ.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду ж/д переходів, за якими вугілля антрацитної групи поставлявся на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. Після цього, 15 лютого Кабмін увів надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дозволили знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ і не допустити проблем з енергопостачанням.
Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін ввів порядок переміщення товарів через лінію розмежування. 15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.
Раніше міністр енергетики Ігор Насалик заявляв, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля – 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року.