У Нацкомісії розповіли, скільки вугілля потрібно буде імпортувати цього року

Україна сьогодні переживає дефіцит енергетичного вугілля, який необхідний для виробництва електроенергії на теплоелектростанціях, і в зв'язку з цим повинна до кінця року імпортувати 5,6 мільйона тонн цього палива.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк, посилаючись на Прогнозний баланс вугілля, який був раніше складений Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

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"Баланс вугілля, затверджений 3 березня Міністерством енергетики та вугільної промисловості ще до рішення РНБО 15 березня 2017 року, прямо передбачає імпорт 5,6 мільйона тонн вугілля цього року", - повідомив Вовк.

Також він додав, що такий прогноз Міненерговугілля підтверджує дефіцит вугілля, навіть після оптимізації структури споживання (скорочення споживання дефіцитного антрациту - УНІАН), а, отже, необхідність зростання видобутку в Україні і покупки цього енергоресурсу за кордоном.

"Безсумнівним на сьогодні є дефіцит вугілля і його потреба купувати за кордоном з ціною до 100 доларів за тонну, а ще більш актуально – це доведення власного видобутку до рівня потреб країни", - зазначив глава НКРЭКУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду ж/д переходів, за якими вугілля антрацитної групи поставлявся на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. Після цього, 15 лютого Кабмін увів надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дозволили знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ і не допустити проблем з енергопостачанням.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін ввів порядок переміщення товарів через лінію розмежування. 15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик заявляв, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля – 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року.