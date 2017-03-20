Російський "Газпром" подав касацію на штраф АМКУ в 172 мільярди гривень

ПАТ «Газпром» у касаційному порядку оскаржило рішення Київського апеляційного господарського суду про примусове стягнення з компанії штрафу в розмірі 85,9 млрд грн та пені аналогічного розміру.

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Про це під час інтернет-конференції на Liga.net заявив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

"Було прийнято рішення апеляційної інстанції. «Газпром» оскаржив рішення в касації", - сказав Терентьєв.

За словами голови АМКУ, його відомство негайно передасть у виконавчу службу рішення суду, яке набрало законної сили.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф на близько 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу.

Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов в Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста. Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду міста Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу та пені, а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства.

Спочатку Господарський суд Києва прийняв позов Антимонопольного комітету України і призначив засідання на 31 жовтня. Проте пізніше засідання двічі переносилося на пізніший термін, і рішення було прийнято на початку грудня 2016 року.

22 лютого стало відомо, що Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва про задоволення позову Антимонопольного комітету України про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпрому» штрафу у 85,9 млрд грн, накладеного в січні 2016 року, та пені в розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу.