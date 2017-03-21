Нафта дорожчає після повідомлень про можливе продовження пакту ОПЕК про скорочення видобутку

Ціни на нафту дещо зросли вранці у вівторок завдяки надіям на продовження пакту ОПЕК+ і відновлення стійкого попиту на сировину.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,41 відсотка до $51,83 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,39 за барель, що на 0,35 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Організація найбільших нафтоекспортерів ОПЕК і одинадцять держав, що не входять в картель, включаючи Росію, в грудні 2016 року домовилися знизити виробництво нафти протягом першого півріччя сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу.

З моменту набуття чинності глобального нафтового пакту пройшло вже майже три місяці, але надлишок пропозиції на ринку зберігається, вказуючи на те, що старання ОПЕК+ поки не дають належного ефекту.

У зв'язку з цим члени нафтокартелю все більше схиляються до думки продовжити угоду про обмеження видобутку, яка закінчується в кінці червня, розраховуючи на те, що держави, які не входять в картель, підтримають цю ініціативу.

За словами трейдерів, прискорити балансування світового ринку і підтримати нафтові котирування допоможе хороший попит на сировину.

На подальшу динаміку цін можуть вплинути дані про запаси нафти в США.