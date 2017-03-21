Гройсман розповів, звідки планують імпортувати вугілля

Уряд України вивчає можливість закупівлі вугілля в США, Австралії та Південно-Африканській Республіці.

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"Ми зараз будемо його купувати за валюту. Це або Сполучені Штати Америки, або Австралія, або Південна Африка. Це надзвичайно серйозно", - сказав Гройсман в ефірі каналу ICTV, передає ZN.UA.

У той же час він зазначив, що Україна стала незалежною від російського газу.

"Ми вже більше 500 днів живемо без краплі російського газу. Ми вибрали рух на те, щоб видобувати український газ з українських надр, і цього року, я думаю, що ми більше ніж на півмільярда кубів збільшимо видобуток власного газу. Це означає, що на 500 мільйонів ми купимо менше за валюту, а це і є наша енергетична незалежність", - зазначив Гройсман.

Він також висловив думку про те, що багато з тих, хто бере участь у блокаді Донбасу, так чи інакше щиро переживають за долю країни, але їхні дії в той же час мають зворотний ефект.

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Раніше Гройсман заявляв, що блокада Донбасу змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії.

Вугілля в ПАР Україна купувала в 2015 – на початку 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, в НКРЕКП заявили, що Україна до кінця поточного року повинна імпортувати 5,6 мільйона тонн вугілля.

В кінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля антрацитної групи поставлявся на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива.

Після цього, 15 лютого Кабмін увів надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дозволили знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ і не допустити проблем з енергопостачанням. Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін ввів порядок переміщення товарів через лінію розмежування.

15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.