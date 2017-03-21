Рада прийняла закон про стимулювання виробництва тепла з альтернативних джерел

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон, яким встановлюється тариф на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел, на рівні 90% тарифу на теплову енергію, отриману при спалюванні природного газу, що створює додаткові стимули для заміщення газу альтернативними видами палива.

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За відповідний законопроект «Про теплопостачання» №4334 проголосували 238 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект, перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський сказав, що законопроект дасть змогу зменшити імпорт газу, замінивши його українським енергетичним ресурсом.

«Ми встановлюємо тариф на тепло з українських енергетичних ресурсів на рівні 90% від тарифу на теплову енергію, вироблену з природного газу. Передаємо повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ці тарифи», - сказав він.

Згідно з цим законом, тарифи на теплову енергію для компаній, які здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи ТЕЦ, ТЕС та когенераційні установки, встановлюються на рівні 90% від діючого тарифу на теплову енергію, яка виробляється з використанням природного газу.

Як наголошується в пояснювальній записці, повноваження з формування тарифів на теплову енергію з альтернативних джерел буде передано від Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, органам місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2016 року даний законопроект було розглянуто профільним парламентським комітетом, а 10 травня передано на розгляд у парламент.

22 вересня даний законопроект було ухвалено в першому читанні.

Раніше експерти Біоенергетичної асоціації заявляли, що сьогодні багато проектів із заміщення природного газу для виробництва теплової енергії не можуть конкурувати за своєю рентабельністю з «газовою теплогенерацією».