Депутати планують ввести заборону на відчуження майна та банкрутство "Чорноморнафтогазу"

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про стабілізацію фінансового і виробничого положення держкомпанії «Чорноморнафтогаз», який, зокрема, передбачає заборону відчуження майна компанії в рахунок існуючих боргів і продовження дії спецдозволів на видобуток газу.

За дане рішення проголосувало 236 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Представляючи законопроект №5370 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України», народний депутат України Ольга Бєлькова повідомила, що після окупації Криму «Чорноморнафтогаз» втратив доступ до більшості своїх активів, а на даний момент на кошти та майно компанії накладено арешт.

«Чорноморнафтогаз» на даний момент має лише три активи, які знаходяться не на окупованій території Криму. Чому ми стурбовані долею цього підприємства? Тому що, якщо підприємство буде ліквідовано, Україна не зможе відстояти свої права на родовища в Чорному морі, які знаходяться на ліцензіях на цьому підприємстві», - повідомила вона.

Даний законопроект пропонує продовжити термін дії спецдозволів на видобуток газу, а також до 1 січня 2019 року зупинити всі виконавчі провадження щодо «Чорноморнафтогазу», у тому числі арешти або відчуження майна. Також вводиться заборона на порушення справи про банкрутство держкомпанії до початку 2019 року.

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У пояснювальній записці зазначається, що після окупації Криму навесні 2014 року «Чорноморнафтогазу» залишилися тільки такі активи: Стрілецька газове родовище в Херсонській обл. і два судна, які на сьогодні перебувають у Мексиці та Бразилії. На сьогодні кредитори вимагають від держкомпанії понад 500 млн грн боргів.

Як повідомляв УНІАН, з часу початку анексії Криму Росією в березні 2014 року Україна намагається домогтися компенсації за окупацію півострова.

Зокрема, збитки, завдані «Чорноморнафтогазу» анексією Криму, заявлені в позові Міністерства юстиції України до Російської Федерації про визнання незаконної окупації Криму та компенсації шкоди, завданої цією окупацією (справа «Україна проти Росії»). Балансова вартість втрачених активів «Чорноморнафтогазу» становить 14,9 млрд грн.

1 червня 2016 року Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

2 липня 2016 року «Нафтогаз» заявив, що вважає таку позицію суду незаконною. За інформацією компанії, рішення про банкрутство було винесено за позовом комерційної структури, яку «Чорноморнафтогаз» заборгував за обладнання, поставлене в 2012 році, близько 418 тис. грн.

В середині липня минулого року Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Києва, який порушив справу про банкрутство державної нафтогазової компанії «Чорноморнафтогаз».

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: природнго газу – 58,56 млрд куб. м, газового конденсату – 1231 тис. тонн, нафти – 2530 тис. тонн.