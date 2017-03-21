Нацкомісія підвищила тариф на відпуск електроенергії для "Енергоатома"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф на відпуск електричної енергії для «Енергоатома» з 1 квітня 2017 року на 3% - до 48 коп/кВт-ч.

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Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні регулятора.

Також на цьому засіданні було прийнято рішення про підвищення ставки тарифу на відпуск теплової енергії «Енергоатомом» порівняно з діючим значенням на 6,3% - до 77,14 грн/Гкал.

Крім того, представники комісії зменшили розмір інвестиційної програми «Енергоатома» на 2017 рік на 20% - до 5,349 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2016 року НКРЕКП прийняла рішення знизити тариф на відпуск електроенергії для «Енергоатома» на 2017 рік порівняно з попередньою ставкою на 8,6% - до 46,6 коп/кВт-ч. Тоді ж комісія підвищила тариф на відпуск теплової енергії на 37% - до 72,56 грн/Гкал і затвердила інвестпрограму на 2017 рік у розмірі 6,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.