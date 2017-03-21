НКРЕКП значно збільшила тариф для "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила середньорічний тариф на 2017 рік для компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго» на 12,2% - до 6,933 коп/кВт-ч.

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Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні регулятора.

Також регулятор збільшив тариф для держкомпанії на другий квартал 2017 року на 43,5% - до 11,398 коп/кВт-год і залишив на діючому рівні тарифи на третій та четвертий квартали.

Дане рішення було прийнято на підставі звернення «Укренерго» в НКРЕКПУ, причиною якого стало збільшення ставки відрахувань компанії з держбюджету з 30% до 75% у зв'язку з раніше прийнятими рішеннями Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Нацкомісія знизила середньозважений тариф «Укренерго» на 2017 рік на 4,2% - до 6,054 коп/кВт-ч.

Тоді ж регулятор затвердив ставку тарифу на перший квартал 2017 року в розмірі 4,451 коп/кВт-год (без ПДВ), на другий – 7,656 коп/кВт-год, на третій – 5,487 коп/кВт-год, на четвертий – 6,846 коп/кВт-ч.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.