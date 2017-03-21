"Донбасенерго" заявило про втрату контролю над Старобешівською ТЕС та іншими активами в зоні АТО

Велика приватна енергогенеруюча компанія "Донбасенерго" заявила про те, що з 21 березня втратила контроль над Старобешівської ТЕС та іншими активами, розташованими на території Донецької і Луганської областей, які тимчасово не контролює Україна.

"Донбасенерго" заявляє про те, що з 21 березня 2017 року не контролює роботу Старобешівської ТЕС, а також частини структурних одиниць, розташованих на тимчасово неконтрольованої території... Компанія офіційно повідомила органи державної влади України про втрату контролю над управлінням Старобешівської ТЕС, при цьому будуть прийматися всі заходи щодо захисту прав та законних інтересів "Донбасенерго", - повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, до останнього часу компанії вдавалося забезпечувати роботу Старобешівської ТЕС у суворій відповідності з чинним законодавством України.

"15 березня ДТЕК офіційно заявив про втрату управління над підприємствами, розміщеними на тимчасово неконтрольованої території, в тому числі над "ДТЕК Донецькобленерго", "ДТЕК Високовольтні мережі", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", з якими у "Донбасенерго" укладені договори купівлі-продажу електричної енергії", - відзначили в прес-службі, додавши, що після цього компанія фактично втратила можливість збуту електроенергії.

"Неможливість постачання електроенергії підприємствам групи ДТЕК та матеріально-технічного забезпечення роботи Старобешівської ТЕС, а також неприпустимість для компанії будь-яких дій, що суперечать законодавству України, зумовили фактичну втрату контролю над управлінням Старобешівської ТЕС", - додали в прес-службі.

За інформацією прес-служби, з 2014 року всі структурні одиниці "Донбасенерго" були перереєстровані на контрольованій території України. За підсумками 2014-2016 років обсяг податкових та інших обов'язкових відрахувань перевищив 1,8 мільярда гривень.

Також у компанії повідомили, що на Старобешівській ТЕС працюють 2 340 осіб.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду ж/д переходів зони АТО. Такі дії розкритикували президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін визначив порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Цим документом уряд дозволив переміщувати через лінію розмежування з зоною АТО тільки гуманітарні вантажі, а також товари, необхідні для роботи металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей і генерації електроенергії.

14 березня Порошенко заявив про те, що низка українських підприємств в зоні АТО була незаконно конфісковані владою так званих "ДНР" і "ЛНР". За словами президента, Україна не може мати з цими активами ніяких економічних зв'язків до відновлення контролю над ними.

15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО. В цей же день компанії ДТЕК і "Метінвест", які входять в структуру керуючого холдингу "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова, заявили про втрату контролю над своїми активами в зоні АТО.