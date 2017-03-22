Нафта дешевшає на даних про зростання її запасів у США

Ціна нафти знижується в середу на даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів "чорного золота" у США, повідомляє Прайм.

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"Станом на 06:59 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,31% - до 50,80 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,33%, до 48,08 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом API, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 17 березня, виросли на 4,5 мільйона барелів, до 533,6 мільйона барелів. При цьому аналітики, опитані агентством Рейтер, очікували меншого збільшення показника - на 2,8 мільйона барелів. Запаси на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) збільшилися на 2 мільйони барелів.

"При цьому, запаси бензину впали на 4,9 мільйона барелів, у той час як експерти очікували зменшення на 2 мільйони барелів. Запаси дистилятів знизилися на 883 тисяч барелів, аналітики вважали, що індикатор опуститься на 1,4 мільйона барелів. Імпорт нафти в США виріс на 615 тисяч барелів, до 7,9 мільйона барелів на день", - підкреслює видання.