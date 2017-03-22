Гройсман заявив про відсутність прогресу в боротьбі з корупцією в енергетиці

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про відсутність прогресу в боротьбі з корупцією в енергетичній галузі України.

Таку заяву він зробив на засіданні уряду під час презентації урядово-громадської антикорупційної ініціативи "Разом проти корупції" про рівень прозорості міністерств, за даними якої прозорість Міністерства енергетики та вугільної промисловості значно збільшилася.

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"Прозорість міністерства збільшилася, а корупція в енергетиці не зменшилася. Це дисонанс", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявляв, що підвищення в Україні цін на природний газ до ринкового рівня, що сталася у травні минулого року, є найкращим способом боротьби з корупцією і спекуляціями у цій сфері.

Верховна Рада України наприкінці лютого відхилила законопроект №4840 про розкриття інформації у видобувних галузях, згідно з яким компанії, які видобувають корисні копалини, такі як руда металів або енергоресурси, зобов'язані публікувати інформацію про свої податкові платежі, а також виробничі дані.