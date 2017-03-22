Ціни поки не підвищуються: Кабмін продовжив на рік спецзобов'язання "Нафтогазу" з продажу газу населенню

Кабінет міністрів України продовжив до квітня 2018 року спеціальні зобов'язання Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та інших суб'єктів ринку природного газу з пільгового продажу блакитного палива.

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«Постанова передбачає затвердження спеціального положення про покладення спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу з 1 квітня 2017 року до 1 квітня 2018 року», - сказав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко сьогодні на засіданні уряду, представляючи постанову.

Проект документа був раніше підготовлений Мінекономрозвитку і передбачав встановлення ціни на природний газ для релігійних організацій і населення на рівні 4942 грн за тисячу кубометрів, однак на сьогоднішньому засіданні уряду постанову було прийнято з необхідністю доопрацювання.

«Потрібно врегулювати питання надбавок. Світовий банк займає таку саму позицію. Під час доопрацювання прохання врахувати позицію Мінфіну, а також отримати позицію Мінсоцу (Міністерства соціальної політики - УНІАН)», - зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін із 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку в спекуляціях на газовому ринку країни.

За словами голови уряду Володимира Гройсмана, це рішення дозволить усунути всі існуючі раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива.

Саме за такою ціною облгази продають газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни було встановлено до 1 квітня 2017 року. До цього моменту Кабмін повинен визначитися з подальшим ціноутворенням на ринку газу для потреб населення і теплокомуненерго.