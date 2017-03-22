"Нафтогаз" не виключає банкрутства в разі програшу "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі

Комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не виключає банкрутства компанії в разі програшу російському "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.

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Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое Время".

"Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями "Нафтогазу". "Нафтогаз" просто буде банкрутом. Наші активи при ліквідації "Нафтогазу" будуть розпродаватися, і кредитори в межах певної черги будуть отримувати відповідні гроші", - заявив він.

Вітренко додав, що газотранспортна система та спеціальні дозволи на видобування газу є власністю держави, тому ці активи в разі програшу в арбітражі не відійдуть "Газпрому".

"У «Нафтогазу» що можна забрати? Це старі будівлі, старе бурове обладнання, старі якісь автомобілі, але вартість і цінність цих активів - значно нижче, ніж $50 млрд", - зазначив комерційний директор «Нафтогазу».

"Сумарна цінність всіх наших активів нижча затребуваної «Газпромом» компенсації в $50 млрд, крім того у нас є інші кредитори, які в разі банкрутства захочуть отримати свої кошти, тому будуть певні складнощі у «Газпрому» отримати фінансові ресурси навіть у випадку програшу «Нафтогазу», - додав Вітренко .

Хоча він вважає, що ймовірність програшу НАК в арбітражі низька.

За словами Вітренка, Україна вимагає від «Газпрому» повернути 17 млрд дол. переплати за газ, а також 12 млрд дол. недоплати за транзит газу.

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«Це приблизно 30 млрд дол., які ми вимагаємо від "Газпрому". Крім цього ми повинні розуміти, що контракт не закінчується зараз, а в 2019 році... відповідно, якщо порівняти, скільки він заплатив за старимм і скільки повинен платити за новими тарифами, то різниця становитиме 15 млрд дол... Якщо ми ще врахуємо різницю у ціні контракту на поставку, приблизно вийдемо на 50 млрд дол.», - сказав він.

Також Вітренко повідомив, що вимоги російського монополіста компанії «Газпром» до «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі становлять близько $50 млрд, але можуть зрости до $80 млрд.

"Вони вимагають від нас вже близько $50 млрд. Це те, що ми, на їхню думку, повинні були заплатити і не заплатили за відповідні обсяги газу. Якщо ми подивимося на майбутнє, по терміну до закінчення контракту, то додатково це буде ще близько $30 млрд", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні-грудні в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газового спору між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом" щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році.

Спір стосується формули ціни на газ, умов оплати газу, а також умов транзиту газу. Взаємні претензії сторін становлять кілька десятків мільярдів доларів. Як очікується, Арбітражу Стокгольма прийме остаточне рішення щодо газового спору в першому півріччі 2017 року.