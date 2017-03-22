Україна в січні купила газу на 394 мільйони доларів

Україна у січні 2017 року імпортувала 1,6 млрд куб. м природного газу на загальну суму 394 млн дол. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Також повідомляється, що компаніями, які зареєстровані в Австрії, було імпортовано 14,3 млн куб. м газу вартістю 3,5 млн дол., трейдерами з Великої Британії – 95,9 млн куб. м на 23,4 млн дол., з Німеччини – 455 млн куб. м на 112,9 млн дол., з Польщі – 109,5 млн куб. м на 24,3 млн дол., зі Словаччини – 25,9 млн куб. м на 6,3 млн дол., з Угорщини – 143,5 млн куб. м на 35,7 млн дол. і зі Швейцарії – 744,9 млн куб. м на 182,9 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укртрансгазу», у січні 2017 року Україна збільшила імпорт газу порівняно з січнем 2016 року на 59,4% – до 1,455 млрд куб. м.

За даними Мінекономрозвитку, середня митна вартість газу в січні 2017 року становила 6,0328 тис. грн за 1 тис. куб. м.