Нафта подешевшала до мінімуму з листопада – ціна впала нижче $50

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent опустилася нижче $50 за барель вперше з листопада, свідчать дані торгів.

Станом на вечір ціна Brent становила $49,73 за барель, опустившись на 2,02%.

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Нафта дешевшає на фоні публікації про запаси "чорного золота" у США, повідомляє RNS.

Комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 17 березня, зросли на 5 млн. барелів — до 533,1 млн барелів, випливає з доповіді Управління енергетичної інформації (EIA).

Тижнем раніше запаси нафти в США скоротилися на 200 тис. барелів — до 528,2 млн барелів.

Імпорт нафти в США за тиждень зріс на 902 тис. барелів на добу в порівнянні з попереднім тижнем — до 8,3 млн барелів

Опитані Bloomberg аналітики очікують, що ціна на нафту марки Brent у 2017 році в середньому становитиме $58 за барель.

Прогноз ціни на нафту марки Brent на I квартал — $53 за барель, на II квартал — $56. WTI, як передбачається, буде коштувати на $1,4 за барель дешевше.

30 листопада 2016 року у Відні пройшов саміт ОПЕК, де країни — члени картелю досягли угоди про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу — до 32,5 млн барелів — і визначили квоти для країн.

10 грудня у Відні пройшла зустріч виробників нафти, що не входять в ОПЕК. У зустрічі взяли участь 12 держав. За підсумками зустрічі було підписано угоду про скорочення видобутку нафти сумарно на 558 тис. барелів на добу, починаючи з січня 2017 року.