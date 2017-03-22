Росія вивозить з Донбасу понад 10 тисяч тонн вугілля на добу – ЗМІ

За період з 1 по 20 березня 2017 року російсько-український кордон перетнуло понад 3,4 тисячі піввагонів з вугіллям. Про це пише ЕП, посилаючись на статистичні дані Російських залізниць (РЖД).

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Згідно з даними, за дві декади березня з неконтрольованої українським урядом території Донецької та Луганської областей до Росії було відправлено 3,4 тисячі піввагонів з вугіллям.

Таким чином, на територію Росії було вивезено понад 230 тисяч тонн антрациту (понад 10 тис т/добу), що в перерахунку на офіційну внутрішньодержавну ціну (1730 грн/т) еквівалентно 400 млн грн.

З неконтрольованих територій вагони направляються в РФ через 2 залізничні станції - Гуково і Успенська, що з української сторони закриті ще з 2015 року.

На станцію Гуково було відправлено понад 2,8 тисяч вагонів на станцію Успенська - понад 500 одиниць.

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Середньодобове завантаження за перші 14 днів березня обох станцій становило 152 вагони на добу, 15-20 березня - вже понад 210 вагонів.

Як відомо, саме 15 березня компанія ДТЕК донецького бізнесмена Ріната Ахметова заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Таким чином, після того, як бойовики захопили вугільні активи ДТЕК, кількість вагонів збільшилося на 60 одиниць.

Найбільшим відправником, за статистичними даними, є російська компанія "РЖД Логістика" - вона відправила понад 2 тисяч вагонів. На другому і третьому місцях - "Южтранс" і "Федеральна вантажна компанія" відповідно.

Серед компанії-відправників українського вугілля також "СУЕК", яка є найбільшим виробником вугілля в Росії.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня президент Петро Порошенко повідомив, що пробні ешелони з українським вугіллям з окупованих територій вже пішли в Російську Федерацію.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков запевняв, що не має інформації про постачання вугілля з окупованого Донбасу до Росії.