Замість російської: до Одеси прибув танкер з іранською нафтою для Білорусі

Танкер з іранською нафтою для Білорусі прибув в порт Одеси, повідомив Белта заступник генерального директора ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" Сергій Гриб.

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"Танкер з іранською нафтою об'ємом 80 тис. т прибув в порт Одеси і вже розвантажений", - поінформував він.

Перша партія нафти надійде на Мозирський НПЗ протягом поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь буде імпортувати нафту з Ірану через територію України на фоні розбіжностей з Росією щодо боргів Білорусі за газ. За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, нафта буде поставлятися танкерами до Одеси, а вже звідти - перевозитися залізничним транспортом в напрямку Мозирського НПЗ (Білорусь).

Міністерство інфраструктури України у середині лютого затвердило залізничний тариф у розмірі 11,88 дол. за тонну для перевезення нафти в режимі транзиту зі станції «Одеса-Пересип» до станції «Бережесть», яка знаходиться біля кордону з Білоруссю.