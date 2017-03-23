Ціни на нафту відійшли від мінімумів, але зростання запасів у США стримує підйом

Ціни на нафту повернули позитивну динаміку вранці в четвер після вчорашнього зниження до мінімумів майже 4 місяців, але зростання видобутку і запасів сировини в США продовжує стримувати ралі.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,67 відсотка до $50,98 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,40 за барель, на 0,75 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США збільшилися на 5 мільйонів барелів до 533,11 мільйона за тиждень, що завершився 17 березня, тоді як аналітики передбачали зростання на 2,8 мільйона барелів, показали дані Управління з енергетичної інформації (EIA) в середу.

Зростання запасів пояснюється нарощуванням видобутку нафти в США, який збільшився більш ніж на 8 відсотків з середини 2016 року і сьогодні перевищує позначку в 9,1 мільйона барелів на добу.

Збільшення виробництва нафти в США вкупі з високим рівнем запасів підривають зусилля ОПЕК і держав, що не входять в картель, включаючи Росію, які раніше домовилися скоротити видобуток протягом першого півріччя сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу.

Серед інших факторів, що підігрівають "ведмежі" настрої на ринку, – низька прихильність окремих виробників до глобального нафтового пакту.

Крім того, незважаючи на скорочення видобутку ОПЕК+, азіатський ринок залишається перенасиченим.

Зокрема, експорт бензину з Китаю в лютому оновив черговий рекорд і зріс на 76,6 відсотка до 1,06 мільйона тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило в четвер Головне митне управління Китаю.

Експорт дизпалива з Китаю в лютому зріс на 66,7 відсотка в річному вираженні до 1,32 мільйона тонн. Зростання експорту з Китаю пов'язане з тим, що місцеві НПЗ переробляють більше сировини, ніж необхідно для потреб внутрішнього ринку.