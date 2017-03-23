"Укртрансгаз" переключає напрямки транспортування газу через вибух боєприпасів під Харковом

ПАТ "Укртрансгаз" у зв'язку з вибухами на складах зберігання боєприпасів у Балаклії Харківської області переключає напрямки транспортування газу в цьому районі.

Читайте такожСБУ кваліфікувала як диверсію вибухи на складах у Харківській області

Про це у Facebook написав прес-секретар держкомпанії «Укртрансгаз» Максим Білявський.

"Укртрансгаз" перевів аварійні бригади в оперативну готовність. Проводяться переключення напрямків транспортування газу. Найближчий газопровід до складів в радіусі 4 км Зона небезпеки - 5 км. Тримаємо руку на пульсі", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області поблизу м. Балаклія на військовому складі Міністерства оборони сьогодні вночі, 23 березня, почали вибухати боєприпаси. Проводиться евакуація населення з частини міста Балаклія та довколишніх сіл у зоні можливого ураження.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 250 осіб особового складу та 50 одиниць техніки, приведені в готовність резервні сили і засоби, у тому числі піротехнічні розрахунки.