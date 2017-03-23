"Харківгаз" через вибухи зупинив газопостачання Балаклеї та найближчих селищ

ПАТ «Харківгаз» припинило газопостачання міста Балаклея та чотирьох найближчих селищ через пожежі на складі боєприпасів.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала спеціаліст зв'язків з громадськістю «Харківгазу» Ольга Клименко

За її словами, в даний час без газу знаходяться будинки близько 15 тис. осіб.

Клименко також додала, що відновлення газопостачання почнеться після стабілізації ситуації в місті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на території військового складу Міністерства оборони, розташованого поблизу м. Балаклія Харківської області, виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Як повідомив міністр оборони Степан Полторак, за попередніми даними, жертв в результаті вибуху немає.

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Через вибухи евакуйовано майже 20 тисяч. жителів прилеглих населених пунктів. Рух пасажирського транспорту залізничною станцією Балаклія призупинено і організовано за резервною схемою. Державною прикордонною службою посилений режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Юлією Світличною, працює оперативна група ДСНС України, очолювана тимчасово виконуючим обов'язки голови ДСНС Олегом Мельчуцьким. Також на місце події відбув прем'єр-міністр Володимир Гройсман.