Нацкомісія збільшила ціну імпортного вугілля в тарифах на електроенергію ТЕЦ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула тарифи на теплову та електричну енергію, яка виробляється на ТЕЦ, і затвердила нову структуру тарифів на 2017 рік, підвищивши при цьому вартість необхідного для роботи централей дефіцитного вугілля антрацитової групи або газового вугілля до 2071-2222 грн за тонну. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні комісії.

Читайте такожУ Нацкомісії розповіли, скільки вугілля потрібно буде імпортувати цього року

В ході презентації цього рішення було зазначено, що перегляд структури тарифів на електричну або теплову енергію ТЕЦ і вартості вугілля для роботи цих станцій викликано рішенням РНБО від 15 березня 2017 року, згідно з яким було припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО, а отже, і постачання дефіцитного антрациту.

Також Управління генеруючих підприємств НКРЕКП зазначило, що для забезпечення ТЕЦ паливом буде необхідний імпорт вугілля за цінами, які склалися на світовому ринку, а саме - 70,48 дол. за тонну плюс вартість перевезення вугілля в порти України (9,84 дол. за тонну) і перевалки в порту (7,19 дол. за тонну).

«Враховуючи вищезазначене, пропонується враховувати в тарифах на відпуск електричної та теплової енергії ціну вугілля для антрацитової групи – на рівні 2222 грн за тонну (з ПДВ) при калорійності 5584 ккал/кг і для газової групи - 2071 грн за тонну (з ПДВ) при калорійності 5107 ккал/кг», - зазначив представник управління.

Читайте такожВ Україні знову підвищать оптову ціну на електроенергію замість обіцяного зниження

Своєю чергою представник компанії «Краматорськтеплокомуненерго» (компанія-оператор Краматорської ТЕЦ) заявив, що на сьогодні вартість антрациту на світовому ринку коливається в межах 85-107 дол. за тонну.

Цим же рішенням у зв'язку зі зростанням закупівельних цін на вугілля, Нацкомісія підвищила тарифи на відпуск електричної енергії, виробленої на деяких ТЕЦ, з 1 квітня 2017 року - на 9,2-22,7%, а також на теплову енергію для потреб населення з 1 липня 2017 року - на 9,6-71,4%.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року та рішення РНБО від 15 березня 2017 року про зупинення вантажообороту з некотрольованими територіями, а також після того, як у середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей - «ДТЕК Ровенькиантрацит», «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Комсомолець Донбасу».

За даними Міненерговугілля, антрацит споживають Чернігівська, Дарницька, Сумська, Миронівська, Краматорська ТЕЦ. Запаси цього вугілля станом на 23 березня 2017 роки становлять 38,5 тис. тонн, добове споживання – 2 тис. тонн, а режим поставки – 1,4 тис. тонн на добу.