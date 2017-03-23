Нацкомісія передумала підвищувати оптову ціну на електроенергію з 1 квітня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала заплановане з 1 квітня 2017 року зниження на 5,8% оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію і залишила в силі значення ОРЦ на рівні першого кварталу. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні комісії.

Читайте такожВ Україні з 1 березня знову подорожчала електроенергія

"У мене є таке речення: в існуючих умовах через блокаду ми змушені скасувати рішення про зниження. Але підвищення сьогодні робити, як це планувалося раніше, ми не будемо... Ми будемо переглядати це рішення в липні – можливо, з підвищенням на 1,8%", - сказав голова комісії Дмитро Вовк, додавши, що в другому кварталі ОРЦ залишиться на рівні першого кварталу – 1341,57 гривні/МВт-год (без ПДВ).

Також він додав, що це рішення не позначиться на ставках тарифів для населення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року НКРЕКП знизила прогнозовану ОРЦ на 2017 рік на 15,2%, до 1285 гривень за 1 МВт-год. Також комісія прийняла рішення про повторне зниження ціни з 1 квітня 2017 року на 5,8%, до 1264 гривень за 1 МВт-год.

В кінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду ж/д переходів, за якими вугілля антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. 15 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію розмежування у зоні АТО.

1 березня 2017 року Вовк заявив, що на тлі блокади зони АТО Нацкомісія розгляне питання про перенесення зниження ОРЦ, яке було заплановане з 1 квітня 2017 року, на більш пізній термін, а 20 березня він заявив про плани скасувати заплановане зниження на 5,8% з 1 квітня 2017 року і збільшити значення ОРЦ з другого кварталу і до кінця 2017 року на 1% - до 1354,98 гривні/МВт-год (без ПДВ).