"Укргазвидобування" зупинила Шебелинський ГПЗ і евакуювала співробітників через вибухи біля Балаклії

Найбільша державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" зупинила Шебелинський газопереробний завод, який розташований у Харківській області, і евакуювала 80 співробітників у зв'язку з погрозами для їх безпеки, які виникли після початку пожежі на складі боєприпасів Міністерства оборони біля міста Балаклія.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба компанії.

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"Проведена евакуація 80 осіб зі свердловин... Працівники філій товариства не постраждали... У зв'язку з безпосередньою загрозою життю і здоров'ю працівників та відповідно до рекомендацій Харківської облдержадміністрації, компанія прийняла рішення про нагальну зупинці з 23 березня на троє діб Шебелинського відділення з переробки газового конденсату і нафти (газопереробного заводу – УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, станом на 8:00 23 березня в результаті вибуху ймовірно була пошкоджена АЗС №1 Управління з переробки газу та газового конденсату, яка розташована біля складів боєприпасів, при цьому оператори даної заправки були вчасно евакуйовані. Також повідомляється, що в даний час проводяться інструктажі на випадок вимушеної аварійної зупинки інших підрозділів компанії.

"З метою можливої необхідності евакуації персоналу філій, розташованих у небезпечній зоні, керівництво компанії доручило забезпечити готовність автобусів і резерв пального для перевезення робітників (разом з родинами) у безпечну зону", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міністерства оборони поблизу міста Балаклія (Харківська обл.) почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Через вибухи евакуйовано майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. Над місцем події в 40-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів.