"Укртрансгаз" перенаправив частину транзитного газу через Сумську область в обхід Балаклії

Державна компанія – оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" перенаправила частину газу, який в режимі транзиту прокачується з Росії в країни ЄС, через територію Сумської області в обхід регіону, де сталися вибухи на складах боєприпасів Міноборони поблизу міста Балаклія (Харківська область). Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Транзитний потік перенаправили через Суджу (газовимірювальна станція на кордоні Сумської області), завантаженість напрямки збільшилася на 82 мільйонів кубометрів", - йдеться в повідомленні.

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Також у прес-службі повідомили, що, враховуючи ситуацію в Балаклії, було прийнято превентивне рішення про перенаправлення через станцію "Суджа" деяких обсягів газу з трубопроводів, які проходять поблизу місця вибухів і отримують ресурс зі станцій "Писарівка" і "Валуйки" (кордон Харківської області).

"Газпром" підтвердив нашу заявку на збільшення подачі газу", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міністерства оборони поблизу міста Балаклія (Харківська область) почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Із-за вибухів евакуйовано майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. Над місцем події в 40-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів. Також держкомпанія "Укргазвидобування" зупинила на 3 дні роботу Шебелинського газопереробного заводу.