Нафта дорожчає на заяві міністра Саудівської Аравії про скорочення експорту

Ціна нафти зростає на тлі заяви міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха про те, що в березні експорт чорного золота з країни в США знизиться на 300 тисяч барелів на день у порівнянні з лютим, повідомляє Прайм.

Читайте такожЗамість російської: до Одеси прибув танкер з іранською нафтою для Білорусі

"Станом на 07:19 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росли на 0,36% - до 50,74 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,46%, до 47,92 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

"Експорт може коливатися від тижня до тижня, але в середньому у березні експорт знизиться", - цитує Фаліха агентство Reuters. Він додав, що в наступні кілька місяців експорт буде зберігатися на березневому рівні.

"У нас "бичачий" прогноз за цінами на нафту в перспективі трьох місяців, виходячи з припущення, що запаси (нафти в США - ред.) істотно знизяться у другому кварталі 2017 року, а також виробники нафти, що входять і не входять в ОПЕК, будуть дотримуватися угоду про скорочення видобутку", - наводить агентство слова неназваних аналітиків BMI Research.