Венесуела зажадала від Росії скоротити видобуток нафти

Венесуельська державна нафтогазова компанія Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) направила своїм партнерам, в число яких входить російська "Роснефть", лист з вимогою скоротити видобуток вуглеводнів в поясі річки Оріноко, повідомляє Росбалт з посиланням на Комерсант.

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За словами співрозмовника видання, мова йде про практично повну зупинку видобутку на проектах СП Petromiranda, де у "Роснефти" - 32%, у "Газпром нафти" - 8%, а решта перебуває у власності PDVSA. Також обмежити видобуток венесуельська компанія має намір на проектах Petrourica, який робить з китайською CNPC, і на спільному проекті з італійською Eni Petrojunin.

Джерело видання пояснює, що PDVSA пішла на такий крок, оскільки стала показувати негативну динаміку в дотриманні положень угоди ОПЕК про скорочення видобутку, якого він досяг у листопаді 2016 року. Згідно з оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, до лютого 2017 року компанія виконала зобов'язання по зменшенню обсягу видобутку лише на 18%.

"Роснефть" та "Газпром нафта" відмовилися від коментарів. Також газета направила запит у посольство Росії в Венесуелі, однак на момент публікації матеріалу відповідь не було отримано. Міністерство енергетики Росії в розмові з кореспондентом видання підкреслило, що офіційна інформація з цього приводу ще не надходила.