Україна сьогодні здатна реагувати на всі енергетичні загрози – Гройсман

Україна сьогодні має чітку сформовану програму досягнення енергетичної незалежності і здатна реагувати на всі енергетичні загрози. Про це в ході години запитань до уряду в парламенті заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Ми сьогодні інституційно здатні адекватно реагувати на всі енергетичні загрози, більш того, ми працюємо з міжнародними експертами в цій сфері. У нас сформована чітка програма забезпечення нашої енергетичної незалежності та енергетичної безпеки", - сказав він.

У відповідь на запитання одного з народних депутатів Гройсман повідомив, що уряд вивчить питання створення в Україні Центру енергетичної безпеки НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Україна має всі можливості і ресурси для того, щоб вже в середньостроковій перспективі стати енергонезалежною державою, наприклад, знизивши споживання природного газу. Також він наголошував, що Україна повинна максимально наростити власний видобуток "блакитного" палива і проводити політику енергоефективності.

За інформацією "Нафтогазу", Україна протягом жовтня 2016 року - лютого 2017 року використала 6,4 мільярда кубометрів газу, що на 9% менше показника п'яти місяців опалювального сезону 2015-2016 років.