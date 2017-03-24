Нацкомісія таки підвищила оптову ціну на електроенергію - зросте з третього кварталу (документ)

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про збільшення оптово-ринкової ціни на електроенергію з 1 липня на 1,8%.

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Про це йдеться в постанові регулятора, яку опублікував експерт в галузі енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

НКРЭКУ затвердила на 2017 рік прогнозну оптову ринкову ціну на електроенергію на рівні 1353,66 грн/МВт-год з розбивкою на квартали: 1-2 квартали - 1341,57 грн/МВт-год, 3-4 квартали - 1365,72 грн/МВт-год.

Герус заявив про намір оскаржити цю постанову в суді.

"Вчора НКРЕКП таки підняла оптову ринкову ціну е/е. Просто зробили так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Отже, ціна електроенергії підвищиться з 1 липня на 1,8%. 1,8% за 2 квартали - це навіть більше, ніж 1% за 3 квартали. Піднімають ціну, та ще й самі бояться робити це публічно і зрозуміло. Навіть побоялися це озвучити на засіданні НКРЕКП", - заявив експерт.

"Ми будемо оскаржувати цю постанову в суді. І, думаю, когось чекають кримінальні справи", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня НКРЕКП​​ скасувала заплановане з 1 квітня 2017 року зниження на 5,8% оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію і залишила в силі значення ОРЦ на рівні першого кварталу. Комісія відмовилася від збільшення з 1 квітня оптової ринкової ціни на електроенергію на 1% - до 1354,98 грн/МВт-год, про що заявляла раніше.

«У мене є таке пропозиція: в існуючих умовах через блокаду ми змушені скасувати рішення про зниження. Але підвищення сьогодні робити, як це планувалося раніше, ми не будемо... Ми будемо переглядати це рішення в липні – можливо, з підвищенням на 1,8%», - сказав голова комісії Дмитро Вовк, додавши, що в другому кварталі ОРЦ залишиться на рівні першого кварталу – 1341,57 грн/МВт-год (без ПДВ).

Також він додав, що це рішення не позначиться на ставках тарифів для населення.