Порошенко затвердив план ротації членів Нацкомісії з енергетики і комунальних тарифів

Президент України Петро Порошенко затвердив план ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Відповідний указ №78/2017 від 23 березня опубліковано на веб-порталі голови держави.

Згідно з планом ротації, підлягають звільненню у термін не пізніше 18 місяців з дня набрання чинності закону про НКРЕКП голова регулятора Дмитро Вовк і член Нацкомісії Руслан Машляківський.

Крім того підлягають звільненню у термін не пізніше 6 місяців члени НКРЕКП Юрій Голляк та Володимир Євдокімов.

Ще 12 місяців з дня набрання чинності закону про НКРЕКП можуть працювати на своїх посадах члени Нацкомісії Вікторія Морозова і Борис Циганенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорень на різних рівнях влади, прийняла в першому читанні законопроект про НКРЕКП. 14 липня Рада не змогла прийняти законопроект і відправила документ на повторне друге читання. 22 вересня парламент прийняв у другому читанні і в цілому закон про НКРЕКП. 23 листопада 2016 року закон підписав президент.

Відповідно до закону, члени НКРЕКП будуть відбиратися конкурсною комісією, тоді як зараз всіх членів Нацкомісії призначає президент України. Конкурсна комісія буде формуватися таким чином: дві людини від президента України, дві від Верховної Ради і одна від Кабміну.

Також Нацкомісія повинна отримати фінансову незалежність від державного бюджету шляхом організації своєї діяльності за рахунок внесків учасників енергетичного ринку України.