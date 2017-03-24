У Росії очікують зниження цін на нафту до $40

Банк Росії прогнозує зниження ціни на нафту до $40 за барель до кінця 2017 року.

Читайте такожВенесуела зажадала від Росії скоротити видобуток нафти

Про це йдеться в прес-релізі ЦБ за підсумками засідання ради директорів.

«Банк Росії враховує невизначеність на ринку нафти і продовжує дотримуватися консервативного підходу до прогнозу, закладаючи в нього зниження цін на нафту до $40 за барель до кінця 2017 року і збереження поблизу цього рівня в подальшому», — йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 березня вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зростала на 0,36% - до 50,74 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,46%, до 47,92 долара за барель