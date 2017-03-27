Італійці готові інвестувати $2 мільярди в нового оператора ГТС України - ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" планує завершити переговори з потенційним інвестором для створюваного в Україні ПАТ "Магістральні газопроводи України" у найближчі три місяці, пише ZN.UA.

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За словами журналістів видання, учасники переговорного процесу називають серед найбільш реальних претендентів в інвестори італійську компанію Snam, яка зацікавлена в імпорті російського газу.

"За інформацією ZN.UA зацікавлені в цьому і словаки. Але саме італійська компанія готова інвестувати в українську ГТС 2 млрд дол. А головне — забезпечити завантаження української ГТС, яку "Газпром" погрожує залишити без транзитного газу після закінчення дії так званого транзитного контракту з "Нафтогазом" 31 грудня 2019 р", - зазначає видання.

У той же час, тісні відносини італійського претендента з "Газпромом" самі по собі насторожують, і слід враховувати небезпеку того, що компанія може стати "троянським конем", йдеться в статті.

У жовтні минулого року повідомлялося, що дві європейські компанії готові взяти в управління українські магістральні газопроводи. Газові компанії з Італії та Словаччини надіслали комерційні пропозиції з умовами своєї діяльності в якості оператора української ГТС. Для співпраці з ними доведеться виділити в окрему структуру магістральні газопроводи.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам.

У рамках даної реформи, 9 листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора газотранспортної системи - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України».