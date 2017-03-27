Замість російської: Білорусь отримала партію іранської нафти

Партія нафти з Ірану розміром 80 тисяч тонн прибула на Мозирський нафтопереробний завод, повідомили в неділю в ефірі телеканалу ОНТ, передає Sputnik.

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Повідомляється, що нафта була привезена на НПЗ залізницею у цистернах.

Раніше танкер з іранською нафтою для Білорусі прибув у порт "Южний" в Одесі, де нафта була перевантажена в цистерни і відправлена до Білорусі.

Білоруські НПЗ в даний час відчувають труднощі з сировиною після зменшення обсягів поставок російської нафти в Білорусь.

Білорусь почала пошук альтернативних поставок нафти в республіку після того, як у другому півріччі 2016 року Росія, на фоні газової суперечки, почала секвестр нафтових постачань.