Рівненська АЕС продовжила термін ремонту третього енергоблоку

Рівненська АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», продовжила до 1 квітня 2017 року термін ремонту третього енергоблоку. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«У зв'язку зі збільшенням обсягу робіт тривалість поточного ремонту енергоблоку №3 Рівненської АЕС (реактор типу ВВЕР-1000) продовжена до 1 квітня відповідно до оперативної заявки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2017 року енергоблок №3 Рівненської АЕС був відключений від енергомережі для проведення поточного ремонту, який передбачає усунення міжконтурної нещільності парогенераторів. Ремонт повинен був завершитися 23 березня, проте був продовжений до 25 березня.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.