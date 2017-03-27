Нафта знову дешевшає на статистиці зі США

Світові ціни на нафту знижуються на даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,49% - до 50,69 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,6% - до 47,66 долара за барель, повідомляє Прайм.

Згідно з даними Baker Hughes, за підсумками робочого тижня. що завершився 24 березня, кількість бурових установок у США зросла на 20 штук, або на 2,53%, до 809 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок у США зросла на 345 штук, або на 74,4%.

Стримала здешевлення нафти новина про те, що міністерський комітет з моніторингу виконання угоди про скорочення видобутку нафти країнами, що входять і не входять в ОПЕК, запропонував продовжити домовленості на півроку. Комітет у квітні очікує від секретаріату ОПЕК рекомендацій з цього питання.

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Зустріч моніторингового комітету пройшла в неділю в Кувейті. У комітет входять міністри трьох країн ОПЕК (Венесуела, Кувейт, Алжир), а також двох. що не входять в цю організацію (Росія і Оман). Крім того, в засіданні взяли участь генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо, міністр нафти Іраку Джаббар аль-Лаібі та міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруі.

За словами менеджера по роботі з клієнтами OM Financial Стюарта Іва, думку якого наводить газета The Wall Street Journal, якщо учасники угоди будуть її виконувати, а також якщо вона буде продовжена, ціна на нафту марки WTI повинна перевищити 50 доларів за барель.