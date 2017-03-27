"Центренерго" за результатами тендеру більш ніж удвічі переплатить за труби – ЗМІ

ПАТ «Центренерго» 15 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укрстальпостач» сталевих труб на 5,01 млн грн.

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Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

До серпня поставлять 26 т безшовних гарячедеформованих котельних труб для Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС.

Із загального обсягу 20 т припадає на найдорожчу трубу Х32×6 із жаростійкої низьколегованої сталі 12Х1МФ для Вуглегірської ТЕС по 192 тис грн./т. Рік тому енергетики купували її на 11% дешевше – по 171 тис грн./т.

Труба Х 42×4×6000-8000 зі сталі 12X1МФ для Трипільської ТЕС коштує 190 тис грн./т. Торік її придбали на 19% дешевше – по 155 тис грн./т.

Натомість їхня ринкова ціна в січні цього року становила 72 тис грн./т., що у 2,5 рази дешевше від нинішнього тендеру.

Крім того, труби зі сталі 20 замовили по 102-110 тис грн./т. Днями ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» купило подібну трубу зі сталі 20 на третину дешевше – по 63 тис грн./т.

ТОВ «Інтербізнессервіс» і ТОВ «ЕМ Груп Україна» не допустили до аукціону через відсутність адрес і контактних даних контрагентів у довідках про досвід. Крім того, «ЕМ Груп Україна» не подала довідку про відсутність податкової заборгованості та не завірила підписом уповноваженої особи і печаткою (за наявності) копію перекладу одного з документів.

Дніпровський «Укрстальпостач» належить нікопольцю Віталію Хараїму. У червні 2016 року фірма отримала єдині два підряди КП «Міськтепловоденергія» (Кам’янець-Подільський) щодо поставки труб на 300 тис грн.

Єдиним конкурентом стало дніпровське ТОВ «Українська трубопромислова компанія» («УПТК») нікопольця Олександра Брика з ціною 1,79 млн грн., що більше ніж удвічі дешевше. Заявку відхилили, бо компанія не завантажила у строк остаточну пропозицію за результатами аукціону.

Обидва суперники використовують один і той самий номер телефону.

Довідка УНІАН. «Центренерго» - електрогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільської (Київська обл.), Зміївської (Харківська обл.) Та Вуглегірської (Донецька обл.) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 - пиловугільні, а 5 - призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.