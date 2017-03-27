Україна в лютому скоротила споживання вугілля на 14%

Україна в лютому 2017 року скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 13,7% - до 3,869 млн тонн.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Також повідомляється, що порівняно з січнем 2017 року споживання вугілля скоротилося на 22,5%.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року Україна збільшила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 2,8% - до 4,967 млн тонн.