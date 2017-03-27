"Укрнафта" просить Гройсмана посприяти у вирішенні питання експорту нафти

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням посприяти у прискореному вирішенні питання про внесення змін до Порядку проведення аукціонів з продажу нафти сирої та газового конденсату, з тим щоб допустити на ці торги міжнародні нафтотрейдингові компанії, дозволити експорт видобутої нафти й не допустити затоварення складів компанії. Про це йдеться в листі «Укрнафти», текстом якого володіє УНІАН.

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«Укрнафта» звертається до Вас з проханням посприяти у прискореному прийнятті рішення про поліпшення Порядку проведення аукціонів з реалізації нафти і газового конденсату», - йдеться в тексті документа.

У листі повідомляється, що з березня 2017 року єдиний діючий НПЗ в Україні (Кременчуцький завод) почав виробництво нафтопродуктів екологічного класу «Євро-5». Для цього підприємство налагодило імпорт нафти з Азербайджану, в результаті чого виникли ризики для збуту «Укрнафтою» своєї нафти.

«Останні три аукціони з продажу нафти компанією не відбулися. При цьому ми зобов'язані сплачувати рентну плату за користування надрами в державний бюджет. В результаті компанія накопичила значні залишки нафти і газового конденсату. Поточна вартість нафти і конденсату, які могли б бути продані на аукціонах, складає 2,5 млрд грн», - сказано в листі. Станом на 23 березня залишається менше чотирьох тижнів до того моменту, як будуть заповнені всі потужності компанії за зберігання видобутої сировини.

Згідно позиції «Укрнафти», усунути ці ризики можна за умови внесення змін до Порядку проведення аукціонів. Ці зміни передбачають дозвіл компанії здійснювати продаж власної нафти більш широкому колу покупців, а саме закордонним переробникам або міжнародним нафтотрейдинговим компаніям, а також дозвіл встановлювати ціни в іноземній валюті.

Згідно з листом, реалізація запропонованих заходів дозволить збільшити рівень конкуренції на аукціонах, оптимізувати оборотний капітал «Укрнафти» та усунути ризики несвоєчасних розрахунків перед бюджетом або з контрагентами компанії.

«Рішення цього питання на сьогодні гальмується на рівні окремих міністерств і відомств... Ще раз просимо Вас посприяти у прискореному розгляді пропозицій «Укрнафти», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрнафта» за підсумками 2016 року стабілізувала видобуток сирої нафти і газового конденсату на рівні 4,2 тис. тонн на добу.

В кінці січня 2017 року в «Укрнафті» повідомили, що компанія планує у 2017 році інвестувати у видобуток нафти 2,6 млрд грн, тоді як у минулому році, за обмежених фінансових можливостей, інвестиції склали всього лише 510 млн грн.

6 березня компанія вперше звернулася до Гройсмана з проханням про внесення змін до Порядку організації та проведення біржових аукціонів, з тим щоб прибрати обмеження на експорт нафти. Дана проблема стала ще більш гострою після того, як кілька призначених аукціонів не відбулися, у результаті чого компанія не змогла реалізувати свою нафту на внутрішньому ринку.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.