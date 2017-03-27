В українських сховищах залишилося 8 мільярдів кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 18 по 25 березня скоротилися на 0,2%, або на 15 млн куб. м, - до 8,122 млрд куб. м з 8,137 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 25 березня зі сховищ відібрано 400 тис. куб. м газу, а закачано – 14,5 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м.

11 березня «Укртрансгаз» повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування в режимі 4,5 млн куб. м на добу.